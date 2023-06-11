الكنيسة الأسقفية تحتفل بتخرج أوائل الطلاب السودانيين

كتب: محمد الأحمدى

احتفلت الكنيسة الأسقفية اليوم بتخرج أوائل الطلاب السودانيين من مركز سانت رافائيل لتعليم السودانيين بحضور الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية وأستاذة مادلين سوستانيس مديرة القطاع التعليمى بالإبروشية وحلمي أوول مدير مدرسة سانت رافائيل وجورج جرجس مستشار التعليم بالمدرسة والقس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية الارشيدياكون عماد باسيليوس، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة فى كلمته موجهًا كلماته لأولياء الأمور والمعلمين : فخور بكم جدا اليوم فرغم كل الظروف المحيطة كنتم قادرين على النجاح ونسعى دائمًا للتغيير للأفضل لأجل مستقبل أولادنا ونجاحهم.

وأضاف رئيس الأساقفة: تابعت كل ما قدموه الطلاب اليوم من عروض فنية وموسيقية بانبهار شديد إذ تدل هذه المواهب على غنى الثقافة السودانية وتراثها العريق، مُختتما: مصر دائما مفتوحة لاستقبالكم بكل ترحاب

وقدمت مادلين سوستانيس رئيس قطاع التعليم بالإبروشية كلمتها قائلة: نفخر بكل ما قدمته المدرسة من إشراف أكاديمى متميز بالإضافة لتوعية المعلمين، مضيفة: عيوننا متجهة لعام دراسى جديد وكلنا أمل فى النجاح المستمر.

وألقى حلمى أوول مدير المدرسة كلمته قائلا: لمسنا فى كل معلمينا روح التفانى والعمل والتنظيم والمثابرة في النجاح، بالإضافة لشكره الأستاذ جورج جرجس مستشار التعليم بالمدرسة على مجهوداته خلال العام الماضى فقد كان عاضد لكل المعلمين واضافة حقيقية للمدرسة.

وهنأ القس ياسر كوكو أولياء الأمور قائلا: رغم الظروف الصعبة حقق الأطفال

نجاح باهر، موجهًا كلماته لأولياء الأمور: مساندتكم للمدرسة والمعلمين ساهم في تشكيل الأطفال، مختتمًا: إن المستقبل ما يُمنح لكن يُصنع مهما كانت التحديات وإذا كانت الحياة تعطيك سبب واحد لليأاس فهى تعطيك آلاف الأسباب للنجاح.

تضمن الحفل كلمات من الضيوف وتوزيع شهادات التخرج للفصول المختلفة بالإضافة لفقرات الشعر والغناء والعروض التراثية.