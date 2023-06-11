الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القليوبية بتعديل جزء من المخططات التفصيلية لقرى 5 مراكز

القليوبية إبراهيم سالم

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الأحد، في عددها رقم 130 ليوم 11 يونيو 2023، قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن تعديل جزء من المخططات التفصيلية للقرى والتي تم الموافقة عليها من رئيس مجلس الوزراء بمراكز "الخانكة، بنها، كفر شكر، شبين القناطر، وطوخ".

وجاء قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رقم 391 لسنة 2023، بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى كتاب مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط رقم (3/399) في 29 يناير 2023، وعلى كتاب رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء رقم 1642 في 14 يناير 2023، بموافقة رئيس مجلس الوزراء باعتماد تعديل المخططات التفصيلية للقرى بمراكز "الخانكة – بنها – كفر شكر – شبين القناطر – طوخ" بمحافظة القليوبية.

وتضمن قرار محافظ القليوبية، في مادته الأولى، بأن يعدل جزء من المخططات التفصيلية للقرى والتي تم الموافقة عليها من رئيس مجلس الوزراء بمراكز "الخانكة، بنها، كفر شكر، شبين القناطر، وطوخ".

وجاءت المادة الثانية، بأنه على الوحدات المحلية لمراكز "الخانكة، بنها، كفر شكر، شبين القناطر، وطوخ"، مراعاة تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وكذا أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن قرض مقابل التحسين، أما المادة الثالثة فإنه على إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة اتخاذ اللازم حيال نشر هذا القرار بالوقائع المصرية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية المذكورة بهذا القرار، أما المادة الرابعة أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.