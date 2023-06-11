اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 01:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

العدل تنقل لجنة التوفيق فى المنازعات بالتنمية المحلية للعاصمة الإدارية الجديدة

الأحد، 11 يونيو 2023 12:13 م
العدل تنقل لجنة التوفيق فى المنازعات بالتنمية المحلية للعاصمة الإدارية الجديدة المستشار عمر مروان وزير العدل- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بنقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات التابعة لوزارة التنمية المحلية من مقرها الحالي بشارع القصر العيني إلى المقر الجديد في مبنى وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وينص القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، على أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
 
وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.
 
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل.
 
ويكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا لغرض، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
 
وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التى تتولى - فى وزارة العدل - إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها - ومراجعتها.

Capture
 
نص القرار

 


الجريدة الرسمية

لجنة التوفيق في المنازعات

العاصمة الإدارية الجديدة

وزارة التنمية المحلية

أخبار الحوادث

المستشار عمر مروان وزير العدل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة