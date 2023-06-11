التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة الأئمة بالأوقاف

كتبت ريهام الباشا

يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام 2023.

ومن المقرر أن يتيح الجهاز الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض المسابقة في تمام الساعة 12 ظهر اليوم الأحد الموافق 11يونيو الجارى، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف خلال شهر يناير الماضى، وتعد المسابقة الحالية هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها العام الماضي، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف 3000 إمام و3000 عامل بالوزارة، على أن تجرى على 3 أعوام مالية.