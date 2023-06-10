اليوم السابع
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السبت، 10 يونيو 2023 04:25 م
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توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1734 حالة فى قافلة طبية بقرية رسلان بمركز المنيا

السبت، 10 يونيو 2023 04:08 م
توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1734 حالة فى قافلة طبية بقرية رسلان بمركز المنيا قافلة علاجية بقرية رسلان
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
 
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة،  بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار اليومين الماضيين بقرية رسلان بمركز المنيا، مكونة من 5 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1734 حالة  وصرف العلاج لهم بالمجان منها:  272  حالة جراحة، 530  حالة أطفال، 172 باطنة، 66  نساء وتنظيم الأسرة، 55 أسنان، 63 قلب، 237  رمد، 217  جلدية، 122 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 84  تحليلا ً متنوعاً، و5  حالات أشعة سينية  و89  كشف مبكر  للضغط والسكر، و6 حالات خلع أسنان، وتحويل 23 حالة للمستشفى  لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.
 
قافلة علاجية بقرية رسلان (1)
قافلة علاجية بقرية رسلان (1)

قافلة علاجية بقرية رسلان (2)
قافلة علاجية بقرية رسلان (2)

قافلة علاجية بقرية رسلان (3)
قافلة علاجية بقرية رسلان (3)

قافلة علاجية بقرية رسلان (4)
قافلة علاجية بقرية رسلان (4)

 


مديرية الصحة

قوافل طبيى

حياة كريمة

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