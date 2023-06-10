اليوم السابع
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على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة..

تنمية التجارة الداخلية: اختيار مواقع المخازن الاستراتيجية وفق معدلات استهلاك السلع

السبت، 10 يونيو 2023 11:08 ص
تنمية التجارة الداخلية: اختيار مواقع المخازن الاستراتيجية وفق معدلات استهلاك السلع تدشين أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن اختيار بعض المحافظات لإنشاء المخازن الاستراتيجية، جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً فى محيط أماكن الإنتاج الزراعى والغذائى والصناعى، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع سيتم إنشاؤه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.
 
جاء ذللك خلال تدشين  الدكتور  على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء   عبد المجيد صقر محافظ السويس  الدكتور  إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ قليل أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام .


وأشار عشماوى الى انه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية  بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي  في إعداد تلك المواصفات وتم  الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع لافتا الى ان  تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسع  .
 
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التموين

المخازن الاستراتيجية

مخزن استرتيجي

مخازن استراتيجية للسلع الغذائية



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