السجن 3 سنوات لطالب وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة حيازة مخدر الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع.ا.ع" طالب بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بعد ضبطه وبحوزته الحشيش المخدر بدائرة قسم الكوثر.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بحيازة مخدر الحشيش للتعاطى وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته قطعة من الحشيش وزنت 2 جرام وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.