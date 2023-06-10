اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 01:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تنفذ 36 قرار إزالة لتعديات على المجارى المائية فى المنيا

السبت، 10 يونيو 2023 12:11 م
الرى تنفذ 36 قرار إزالة لتعديات على المجارى المائية فى المنيا وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن قطاع الرى ممثلًا فى هندسة رى ملوى بالإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنيا حملة لإزالة التعديات تم خلالها تنفيذ 30 قرار إزالة لتعديات و6 حالات تعدى فى المهد على المجارى المائية.

 
وتعمل أجهزة الوزارة على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
 
‏‎وينفذ قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات على المجارى المائية باعتباره أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
 
وترتكز الرؤية المستقبلية للوزارة على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.
 
 

وزارة الرى

المنيا

التعديات على المجارى المائية

ازالة التعديات

التغيرات المناخية



الموضوعات المتعلقة

‫الرى: تأهيل شبكة المجارى المائية بشكل دائم لضمان قدرتها على إمرار التصرفات المطلوبة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 10:42 ص

ضوابط للحفاظ على المجارى المائية وحماية الشواطئ.. اعرف التفاصيل وفقا للقانون

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:00 ص

الرى تشن حملة لإزالة مخالفات على المجارى المائية فى بنى سويف

السبت، 13 مايو 2023 01:00 م

وزير الرى: 33 ألف منشأة مقامة على المجارى المائية

الخميس، 27 أبريل 2023 09:26 ص

الرى تستعد لموسم الصيف.. رفع حالة الطوارئ لمتابعة حالة الترع والمصارف.. دراسة مراقبة المجارى المائية عبر صور الأقمار الصناعية لتوقع الأزمات قبل حدوثها.. وتشكيل مجموعة عمل دائمة الانعقاد لمتابعة الاستعدادات

الإثنين، 27 مارس 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة