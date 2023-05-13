اليوم السابع
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الرى تشن حملة لإزالة مخالفات على المجارى المائية فى بنى سويف

السبت، 13 مايو 2023 01:00 م
الرى تشن حملة لإزالة مخالفات على المجارى المائية فى بنى سويف حملة لإزالة مخالفات على المجارى المائية
كتبت ـ أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والري حملة لإزالة التعديات على المجارى المائية في محافظة بنى سويف، وذلك بالتنسيق مع القوات الأمنية والوحدة المحلية بمدينة الواسطى.

وشددت  وزارة الموارد المائية والرى، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكل إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كل المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أى ازدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة التعديات فى مهدها.

جدير بالذكر، أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.
 

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