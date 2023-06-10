أخبار × 24 ساعة.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.1 مليون طن خلال 5 أشهر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
مفتى الجمهورية: بعض الشعائر فى الحج لا تكون مطلوبة لذاتها إنما لما لها من المعانى
هيئة الدواء تعقد الجلسة الأخيرة بالمؤتمر الطبى الأفريقى الثانى
التضامن فى أسبوع.. تنظيم ملتقى توظيفى لتوفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل
وزير العمل ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وزير الصحة: مصر اتخذت خطوات استباقية بتوفير أجود رعاية صحية شاملة للمرأة
وزارة الأوقاف تعلن إعارة 32 إمامًا إلى سلطنة عمان
متحدث التعليم: نستعد لامتحانات الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسى
وزير الصحة: لدينا خطط تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية للمنتجات الطبية الحيوية
"تربية نوعية عين شمس" تحصد المركز الأول بالعرض المسرحى "الدخان"
وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من وضع خطة التأمين الطبي لـ" عيد الأضحى "
وزير العمل يلتقى مدير عام منظمة العمل الدولية فى جنيف
الخشت: مبانى جامعة القاهرة الدولية مصممة وفق الأكواد العالمية
وزير التموين يضع حجر أساس أول مخزن استراتيجي فى مصر بالسويس
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