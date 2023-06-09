متحدث التعليم: نستعد لامتحانات الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسى

إبراهيم حسان

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم تستعد لامتحانات الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي، وعقد الوزير رضا حجازي مؤتمر صحفي في وقت سابق، لإيضاح كافة الأمور الخاصة بالامتحانات.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن وزارة التربية والتعليم طرحت في مارس الماضي نماذج استرشادية للامتحانات لمساعدة الطلاب على التعرف على امتحانات الشهادة الثانوية، مشيرا إلى وضع الامتحانات في صورة "85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية".

وتابع شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "طرحنا فيديو توضيحي منذ 15 يوم متعلق بكيفية ملء بيانات الطالب في ورقتي الإجابة سواء كان بابل شيت أو مقالية، ونريد طمأنة أولياء الأمور بأن الامتحانات هذا العام ستشهد توفير كافة سبل الراحل لأبنائنا الطلاب، وهناك مراجعة صيانة شاملة لكافة اللجان على مستوى الجمهورية، وعلى أولياء الأمور التعاون مع الملاحظين خلال الامتحانات، حيث تم منع أي أجهزة إلكترونية ويمنع كذلك الهواتف المحمولة على المراقبين والملاحظين".

وأكمل: "هناك كاميرا مراقبة في كافة اللجان على مستوى الجمهورية، وهناك كشف إلكتروني عن طريق "عصا إلكترونية" قبل دخول اللجان، وهناك حرمان من الامتحانات حال وجود مخالفات من قبل طلاب الثانوية العامة.