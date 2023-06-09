اليوم السابع
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الجمعة، 09 يونيو 2023 09:50 ص
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غدا.. وزير التموين يضع حجر أساس أول مخزن استراتيجي فى مصر بالسويس

الجمعة، 09 يونيو 2023 09:00 ص
غدا.. وزير التموين يضع حجر أساس أول مخزن استراتيجي فى مصر بالسويس وزير التموين يضع حجر أساس لأول مخزن استراتيجي فى مصر بالسويس
كتب مدحت وهبة

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يدشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية غدا السبت، أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية ،حيث سيتم وضع حجر أساس لأول مخزن  استراتيجي فى مصر بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
 
وسيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام حيث إن الهدف من انشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلى والحفاظ على جودة السلع.
 
 
 
 
 
 

وزير التموين

المخازن الاستراتيجية

مخزون السلع

مخزن استراتيجي بالسويس

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