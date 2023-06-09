اليوم السابع
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"تربية نوعية عين شمس" تحصد المركز الأول بالعرض المسرحى "الدخان"

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:41 م
"تربية نوعية عين شمس" تحصد المركز الأول بالعرض المسرحى "الدخان" العرض المسرحى
كتب محمود راغب

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هنا الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس،  أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والإداريين والطلاب على فوز  الكلية بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالى فى مسابقة التمثيل المسرحى ( الكبرى ) للجامعة للعام الدراسي 2023/2022 عن العرض المسرحى "الدخان" والتى أقيمت على مسرح كلية البنات .

 

وأثنى عميد الكلية على مجهودات  الفريق المسرحي بالكلية الذى قدم عرضاً  متكامل  الجوانب الفنية  والعمل كوحدة متعاونة للفريق التمثيلى   وجودة المكونات الفنية للعرض كالإضاءة والصوت والديكور والموسيقى، متمنياً المزيد من التوفيق للكلية التى تعد بيت الفن بالجامعة العريقة .

 

و حصل مخرج العرض  "صلاح إيهاب " على المركز الأول ، كما حصد الطالب محمود الحسيني (كاجو )   المركز الأول فى الإضاءة ،  وفى المركز الاول في " الديكور"  كان من نصيب  الطالب روماني جرجس، وحصل على المركز الأول كأفضل ممثل  الطالب افرايم كامل و المركز الأول كأفضل ممثلة دور ثاني الطالبة "  فاطمة  الزهراء".

 

وحققت المركز الثانى كأفضل ممثله  الطالبة اسراء عاطف والمركز الثالث كأفضل ممثل دور ثاني الطالب  لؤي سامى ،  بينما حصل على المركز الثالث  كأفضل موسيقى الطالب " حسين خالد".


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