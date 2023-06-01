محافظ سوهاج يعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلن أسماء الأوائل

يعتمد اليوم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابة، والتي تمت بكل دقة لضمان حصول كل طالب على حقه وسوف يتم الإعلان عن أوائل المحافظة داخل قطاعات المديرية الثلاثة

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 86350 طالبا وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وقد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج السبت 13 مايو، وانتهت الخميس 18 مايو.

جاء جدول امتحانات الإعدادية بمادة اللغة العربية والخط العربى والإملاء والتربية الرياضية للمدارس الرياضية ويوم الأحد 14 مايو 2023 مادتى الجبر والاحصاء والتربية الفنية والاثنين 15 مايو 2023 مادتى العلوم والتربية الدينية والثلاثاء 16 مايو 2023 مادة اللغة الأجنبية والأربعاء 17 مايو 2023 مادتى الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والخميس 18 مايو 2023 مادة الدراسات الاجتماعية.

وكان الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، سليمان بخيت، وكيل المديرية، قد عقدا اجتماعا مع مديرى المراحل التعليمية المركزية بالمديرية ومديرى الإدارات الديوانية المعنية بامتحانات الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وكذلك شهادات التعليم الفني.

جاء ذلك بحضور ماهر عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعطا الميمونى، مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومحمود عجمى، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية.