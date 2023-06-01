غلق ميناء العريش البحرى بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب الظروف الجوية الغير مستقرة التى شهدتها محافظة شمال سيناء.

وشهدت المحافظة رياحاً شديدة مثيرة للغبار والأتربة فى جميع مناطقها، وسيتم فتح الميناء بعد استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية ليستقبل السفن المتجهة لتصدير المنتجات السيناوية.

وتم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق محافظة شمال سيناء ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، ورفع درجة الاستعداد فى غرف العمليات الرئيسية والفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة تلك الظروف.