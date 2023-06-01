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إغلاق موانئ السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 01 يونيو 2023 05:26 م
إغلاق موانئ السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية ميناء السويس
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 24-26 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3 لـ 4 أمتار، والعاصفة الترابية وحالة البحر مضطربة جدا.
 
كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
 
وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
 

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