اليوم السابع
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الخميس، 01 يونيو 2023 08:33 م
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صعود 13 قطاعًا بالبورصة خلال مايو على رأسها "التجارة" بنسبة 13.4%

الخميس، 01 يونيو 2023 08:00 م
صعود 13 قطاعًا بالبورصة خلال مايو على رأسها "التجارة" بنسبة 13.4% البورصة
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر مايو، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 13.4%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 11.3%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 10.5%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 9.6%، وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7.8%، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.8%.
 
كما ارتفع قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.9%، 4.6%، على التوالي، وصعد قطاعا البنوك، والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.6%، 3.5%، ثم قطاعا العقارات ومواد البناء بنسبة 1.4%، 1.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، فيما تراجعت قطاعات الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.7%، 2.6%، 1.4%، على التوالي.
 
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17495.77 نقطة، خلال جلسات شهر مايو المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 3249.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.25% ليغلق عند مستوى 4875.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 21033.11 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 15.05% ليغلق عند مستوى 4107.31 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 698.2 مليار جنيه إلى 692.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.9 مليار جنيه إلى 223.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%.

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