أنواع برامج العلاج من تعاطي المخدرات.. الالتزام والمتابعة ضرورة

كتب حسام الشقويري

يؤثر الإدمان سلبا على حياتك كلها، بما في ذلك علاقاتك وحياتك المهنية وصحتك وسلامتك النفسية، يعتمد نجاح العلاج على تطوير طريقة جديدة للعيش ومعالجة أسباب تحولك إلى المخدرات في المقام الأول. على سبيل المثال ، قد يكون اعتمادك على المخدرات قد نشأ من الرغبة في إدارة الألم أو التعامل مع الإجهاد ، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى إيجاد طريقة صحية لتخفيف الألم أو التعامل مع المواقف العصيبة، وفقا لما نشره موقع helpguide.

برامج العلاج

العلاج السكني - يشمل العلاج السكني العيش في منشأة والابتعاد عن العمل والمدرسة والأسرة والأصدقاء ومحفزات الإدمان أثناء الخضوع لعلاج مكثف. يمكن أن يستمر العلاج السكني من بضعة أيام إلى عدة أشهر.

العلاج النهاري او الاستشفاء الجزئي - الاستشفاء الجزئي مخصص للأشخاص الذين يحتاجون إلى مراقبة طبية مستمرة ولكنهم يرغبون في الاستمرار في العيش في المنزل والحصول على بيئة معيشية مستقرة. تلتقي برامج العلاج هذه عادةً في مركز علاج لمدة 7 إلى 8 ساعات خلال النهار ، ثم تعود إلى المنزل ليلاً.

العلاج في العيادات الخارجية - ليس برنامج علاج مباشر ، يمكن جدولة برامج العيادات الخارجية هذه حول العمل أو المدرسة. يتم علاجك أثناء النهار أو المساء ولكن لا تمكث بين عشية وضحاها. التركيز الرئيسي هو منع الانتكاس.

المجتمعات المعيشية الرصينة - عادةً ما يتبع العيش في منزل رصين برنامج علاج مكثف مثل العلاج السكني. أنت تعيش مع مدمنين آخرين يتعافون في بيئة آمنة وداعمة وخالية من المخدرات. تعتبر مرافق المعيشة الرصينة مفيدة إذا لم يكن لديك مكان تذهب إليه أو كنت قلقًا من أن العودة إلى المنزل في وقت قريب جدًا ستؤدي إلى الانتكاس.

نصائح لإيجاد أفضل علاج لك من إدمان المخدرات

تذكر أنه لا يوجد علاج يصلح للجميع. تختلف احتياجات كل شخص. سواء كانت لديك مشكلة مع العقاقير غير القانونية أو الأدوية الموصوفة ، يجب أن يكون علاج الإدمان مخصصًا لحالتك الفريدة. من المهم أن تجد البرنامج المناسب لك.

الالتزام والمتابعة أمران أساسيان. علاج إدمان المخدرات ليس عملية سريعة وسهلة. بشكل عام ، كلما طالت مدة تعاطي المخدرات وشدتها ، زادت مدة العلاج الذي ستحتاج إليه. وفي جميع الحالات ، تعتبر رعاية المتابعة طويلة الأمد ضرورية للتعافي.

هناك العديد من الأماكن لطلب المساعدة. لا يحتاج الجميع إلى التخلص من السموم تحت إشراف طبي أو قضاء فترة طويلة في إعادة التأهيل. تعتمد الرعاية التي تحتاجها على مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك عمرك وتاريخ تعاطي المخدرات والحالات الطبية أو النفسية. بالإضافة إلى الأطباء وعلماء النفس ، يقدم العديد من رجال الدين والأخصائيين الاجتماعيين والمستشارين خدمات علاج الإدمان.

ابحث عن علاج لأي مشاكل نفسية في نفس الوقت . أثناء طلب المساعدة من إدمان المخدرات ، من المهم أيضًا الحصول على علاج لأي مشاكل طبية أو نفسية أخرى تواجهها. أفضل فرصة للتعافي هي الحصول على علاج مشترك للصحة العقلية والإدمان من نفس مقدمم العلاج أو الفريق.