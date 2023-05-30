اليوم السابع
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السجن 10 سنوات لشقيقتين و5 لآخر لاتهامهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

الثلاثاء، 30 مايو 2023 05:57 م
السجن 10 سنوات لشقيقتين و5 لآخر لاتهامهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمة "و.ع" ربة منزل وشقيقتها"د.ع" ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه  لكل منهما كما عاقبت المتهم "ع.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو بدائرة قسم أول سوهاج.

 
تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج  عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الشابو بدائرة القسم وترويجه على المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجاى في تلمخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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