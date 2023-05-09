اليوم السابع
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طرد مصور BBC من حفل تتويج الملك تشارلز لمحاولة تصوير أجزاءً سرية من المراسم

الثلاثاء، 09 مايو 2023 03:36 م
طرد مصور BBC من حفل تتويج الملك تشارلز لمحاولة تصوير أجزاءً سرية من المراسم الملك تشارلز ملك بريطانيا
كتبت: شيماء عبد المنعم

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زعم تقرير جديد أن موظفًا كبيرًا فى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مُنع من حضور حفل تتويج الملك تشارلز بعد أن رصده الملك وهو يحاول تسجيل أحد الأجزاء السرية من الحفل أثناء البروفات.

يقال إن الملك تشارلز الثالث قد رأى المصور من زاوية عينه، يوم الجمعة، وهو يصور سرا جولة للدهن المقدس، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، تدخل الأمن بعد ذلك وأبعد المصور الذى أوقف عن العمل طوال عطلة نهاية الأسبوع.

ستقام الحفلة الموسيقية في الشرفة الشرقية لقلعة وندسور
تقام الحفلة الموسيقية في الشرفة الشرقية لقلعة وندسور

وكان الرجل قد تجول من المكان المخصص له رسميًا وشوهد يتسكع بالقرب من الشاشة المكونة من أربع لوحات - والتى يتم خلفها الموعد المقدس - وهاتفه المحمول خارجًا، ونظر رجال الحاشية فى ذهول بينما كان الرجل يصور.

ثم قيل إن مدير "بى بى سى" فى الموقع قد مزق اعتماد الرجل على الفور، ووصفها المصدر بأنها زلة "مهينة" من جانب المذيع، وقال المصدر: "لقد رصد تشارلز المصور وهو يحاول تصويره أثناء الجولة الأولى فى الجزء الأكثر حساسية من الحفل".

حفل تتويج تشارلز
حفل تتويج تشارلز

بدا رجل الـ"بى بى سى" ماكرًا وهو يتربص أمام الشاشات التى تحمل هاتفه المحمول، ولم يكن لديه أى عمل على الإطلاق، فيما كان لديه مكان معتمد فى الدير، ومن غير المعتاد أن يترك أى صحفى منصبه فى مثل هذه الظروف، ومن المقلق للغاية الاعتقاد بأنه سيحاول تصوير لحظات ثمينة مخفية عن عمد عن الأنظار العامة".

يقول التقرير إن مسحة الملك هى أقدس جزء فى حفل التتويج، وفى الواقع، إنها مقدسة للغاية لدرجة أنها مخفية عن أنظار العامة، كما كان الحال مع تتويج والدته فى عام 1953، حيث تم إخفاء تعيين الملك من قبل رئيس أساقفة كانتربرى عن المتفرجين.


تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

مراسم تتويج الملك تشارلز

مراسم تتويج تشارلز الثالث

تكلفة حفل تشارلز

المشاركون فى حفل تشارلز

أبناء الأمير تشارلز تشارلز وديانا

ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

ويليام أمير ويلز



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