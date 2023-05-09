ديلى ميل: أكثر من 12 مليون شخص شاهدوا حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

كتبت ريهام عبد الله

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن أكثر من 12 مليون شخص شاهدوا الموسيقى الرائعة التى أقيمت فى حفل تتويج الملك تشارلز على bbc، وحضر الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا، الحفل فى أراضى قلعة وندسور، وكانوا موجودين فى مقصورة للملكيين، بينما أحيت كاتى بيرى وليونيل ريتشى الحفل، على المنصة أمام 20000 متفرج.



الملك تشارلز

شاهد حفل التتويج ما معدله 10.1 مليون، من بين عشية وضحاها من برنامج bbc، وقالت المؤسسة إن الحدث شهد ذروة حضوره بلغ 12.3 مليون شخص، وهو ما يقل بمليون عن عرض احتفال الملكة الراحلة اليزابيث باليوبيل البلاتينى فى القصر العام الماضي.

ومن جهتها، قالت كيت فيليبس، مديرة موقع Unscripted فى "بى بى سى": "كانت حفلة التتويج التى أقيمت الليلة الماضية أمسية لا تُنسى من العروض الرائعة التى جمعتنا جميعًا فى الاحتفال، على خلفية قلعة وندسور المذهلة، عكست الحفلة الموسيقية العديد من شغف الملك وسلطت الضوء على المواهب المتميزة التى نمتلكها فى المملكة المتحدة وخارجها".

الملك تشارلز وزوجته يرقصان خلال حفل التتويج ويحملان أعلام بريطانيا

ورقص الملك تشارلز جنبًا إلى جنب مع الملكة فى حفل التتويج حيث شاركا مع العائلة فى عروض ليونيل ريتشى وكاتى بيرى بالإضافة إلى عرض Take That النهائى المذهل، وقاد الأمير جورج والأميرة شارلوت العائلة المالكة فى أغنية فردية خلال الأداء النهائى لفرقة British boy فى قلعة وندسور.



الملك تشارلز والملكة كاميلا فى المقصورة

تم الترحيب بالزوجين بحماس كبير من قبل الحشد البالغ 20 ألف شخص، الذين قاموا بـ 3 هتافات للملك والملكة عندما وصلوا مع غروب الشمس للعرض الذى يتم بثه عبر 100 دولة، بحسب ديلى ميل.



جانب من الحفل

كاتى بيرى تغنى فى الحفل

مع حلول الليل، ارتدى أفراد العائلة المالكة أساورهم المتوهجة ورقصوا على أنغام ليونيل وهو يغنى طوال الليل، شاركت كاتى بيرى أيضا بالغناء، واختتمت الحدث المذهل الذى تضمن شكسبير والباليه وعرض الطائرات بدون طيار الذى يعكس حب الملك للبيئة، وبلغ ذروته فى حوت أزرق يحلق فوق القلعة.