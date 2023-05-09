ضبط أعلاف ومكملات منتهية الصلاحية داخل مصنع بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط طن و100 كيلو أعلاف ومكملات منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الاعلاف بمركز السنطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين، وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على مصانع الاعلاف بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الاعلاف الحيوانية، ومنع استخدام القمح المحلي في تصنيع الاعلاف.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين، ضمت السيد أحمد الحواله، ووليد بدر المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجاره الداخليه فرع وسط وغرب الدلتا للمرور بدائره مركز السنطة

وأسفرت الحمله عن مداهمة أحد مصانع الاعلاف لوجود إضافات أعلاف ومركزات علف منتهيه الصلاحيه قبل استخدامها فى مراحل التصنيع، و تم ضبط طن و100 كيلو جرام شكائر اضافات اعلاف ومكملات منتهيه الصلاحيه طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء، قبل استخدامها فى مراحل تصنيع علف الماشية.

كما تم المرور على 5 مصانع اعلاف للتأكد من عدم وجود اقماح محليه موسم حصاد 2023 تستخدم فى مراحل تصنيع الاعلاف، و تم تحرير 5 محاضر ط و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك والعرض على النيابة العام.