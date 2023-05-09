صحة المنيا تواصل اليوم تنظيم قافلة طبية لأهالي قرية أبو خلقة بمركز ديرمواس

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية ابو خلقة بمركز ديرمواس على مدار يومين متتاليين بدات أمس الاثنين وتستمر اليوم، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

ومن ناحية اخرى أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الادارة العامة للطب الوقائى" ادارة مراقبة الاغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك على مدار شهر ابريل الماضى حيث قامت فرق مراقبة الاغذية بالمرور على 835 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأوضح أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 376 محضرا للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر اخرى وتم ضبط عدد 14 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.