الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية مجانا لـ141 ألف مواطن الشهر الماضى

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ141 ألفا و327 مواطنا، من خلال 131 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر أبريل الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي « حياة كريمة » لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 23 ألفا و889 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 1279 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 8 آلاف و646 مواطناً بمحافظة أسوان، و10 آلاف و103 مواطنين بأسيوط، و8 آلاف و351 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و2106 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و1980 مواطناً بالأقصر، و1100 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 آلف و957 مواطناً بالبحيرة، و9 آلاف و429 مواطنًا بالجيزة، و4 آلاف و367 مواطناً بالدقهلية، و1477 مواطناً بالسويس، و9 آلاف و928 مواطناً بالشرقية، و6 آلاف و524 مواطناً بالغربية، و5 آلاف و469 مواطناً بالفيوم، و3 آلاف و815 مواطناً بالقاهرة.

وأشار الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ8 آلاف و963 مواطناً بالقليوبية، و5 آلاف و191 مواطنًا بالمنوفية، و9 آلاف و78 مواطنًا بالمنيا، و2599 مواطناً بالوادي الجديد، و7 آلاف و190 مواطناً ببني سويف، و301 مواطن بجنوب سيناء، و6 آلاف و428 مواطناً بدمياط، و3 آلاف و870 مواطناً بسوهاج، و1664 مواطنًا بقنا، و6 آلاف و627 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و164 مواطناً بمطروح.