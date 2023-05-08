7 معلومات حول تطوير مجمع صناعات الغزل والنسيج بحلوان تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

يعد ملف الصناعة من أبرز الملفات التى يوليها الحوار الوطنى اهتماما لا سيما التركيز على زيادة مساهمة الصناعة فى نسب الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك فى نسب التصدير وتوطين الصناعة خلال الفترة المقبلة، ومن أهم الصناعات صناعة الغزل والنسيج، والتى ستبدأ العمل تجريبيا بنهاية الشهر الجارى.

مؤخرا تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مشروع التطوير فى مجمع "مصر حلوان للغزل والنسيج"، وتم استعراض المخطط العام لإدارة أصول الشركة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتماشى وأعمال بناء المصانع الجديدة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة ، حيث راجع الوزير مراحل تنفيذ المشروع وتوقيتات الانتهاء من الأعمال، ومواعيد وصول الماكينات الجديدة، والتأكد من جداول التوقيتات لمنع أي أعمال تخزين للمعدات وأن يكون الشحن متوافق مع مواعيد التركيب مباشرةً تعرف على التفاصيل في 7 معلومات .

1 – تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع 11 مليون متر من الأقمشة والملايات سنويا .

2 – تبلغ حجم الاستثمارات في المشروع نحو 14,2 مليون يورو، بخلاف مصنع التجهيز والصباغة باستثمارات 8 ملايين يورو.

3 – تبلغ طاقة مصنع الحياكة والتفصيل 3 ملايين قطعة قماش شهريا باستثمارات 800 ألف يورو .

4 - الاهتمام ببرامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة والتعاون فى ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

5 - ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال استعداداً للتشغيل التجريبي.

6 - خريطة افتتاح المصانع الجديدة التى يشملها مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ستنطلق من مصنع "غزل 4" بالمحلة الكبرى نهاية شهر يونيو المقبل

7 - إجمالي استثمارات تطوير مجمعات الغزل والنسيج 23 مليون يورو بالإضافة إلى أعمال الإنشاءات وتجهيز المصانع والتى تبلغ حجم استثماراتها 495 مليون جنيه.