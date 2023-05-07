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8 معلومات حول التشغيل التجريبى لمصنع 4 للغزل والنسيج بشركة المحلة

الأحد، 07 مايو 2023 06:00 ص
8 معلومات حول التشغيل التجريبى لمصنع 4 للغزل والنسيج بشركة المحلة غزل - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مؤخرا بقيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتى تشهد افتتاح أول مصنع ضمن خطة التطوير التى تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة فى كافة المحافظات، بداية من زراعة محصول القطن، وصولا إلى صناعة الملابس كمنتج نهائي مرورا بالصناعات التحويلية مثل الأعلاف والزيوت وغيرها، تعرف على تفاصيل التشغيل.  

1 – سيتم بدء التشغيل التجريبي للمصنع الجديد نهاية شهر مايو الجاري استعدادا للافتتاح.

2 – تم توفير 135 الف قنطار قطن تكفى للتشغيل لحين جنى المحصول الجديد .

3 – جار التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من اجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها .

4 – جار مراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالى الجودة محليا وعالميا.                        

5 – تم مناقشة خطة التنفيذ ومراحلها المختلفة فى جميع مواقع العمل التى تشملها خطة التطوير ومواعيد الانتهاء والتسليم وجداول التشغيل التجريبي والالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدى لاى معوقات تحول دون ذلك .

 6 – تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

7 - تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بالمصنع الجديد على كيفية استخدام الآلات والمعدات الحديثة التي تم توريدها من كبرى الشركات العالمية، ومراجعة الزى الخاص بالعاملين وتطوير المناطق المحيطة بالشركة فى اطار تطوير المنطقة بوجه عام.

 8 - تبلغ مساحة مصنع غزل (4) نحو  24635 متر مربع بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومباكت، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.


غزل

نسيج

ملابس

غزل المحلة

قطاع الاعمال العام



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