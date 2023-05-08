صحة دمياط: إصدار 28 ألفا و530 قرار علاج على نفقة الدولة بقيمة 36 مليون جنيه

دمياط معتز الشربينى

استطاعت اداره العلاج على نفقة الدولة بديوان مديرية الصحة بدمياط بقيادة الدكتورة دعاء المحلاوى من استصدار 28 ألفا و530 قرار علاج على نفقة الدولة بإجمالى (36 مليون جنيه)، وذلك فى خلال أشهر (يناير-فبراير-مارس-أبريل) من عام 2023 فى إطار خطة الدولة لدعم محدودى الدخل وتوفير الخدمة الصحية بالمجان لغير القادرين، حيث أن القرارات ما بين داخلى وخارجى وكلى صناعى وعناية مركزة وحقن RH..

بالإضافة إلى صرف نحو 453 حالة بدل انتقال غسيل كلوى بإجمالى مبلغ مليونا وسبعمائة ألف جنيها وتم فحص 80 شكوى متعلقة بعلاج المرضى على نفقة الدولة وحلها وتم مناظرة عدد 160 حالة مع المجالس الطبية وعدد 30 مرور على أقسام العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات.