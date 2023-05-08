رئيس حكومة لبنان يتسلم دعوة من خادم الحرمين للمشاركة فى القمة العربية بجدة

إيمان حنا

تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الجاري، وفق بيان لحكومة لبنان.

وكان ميقاتي استقبل سفير المملكة العربية السعودية ببيروت وليد البخاري في السرايا اليوم، وتسلم منه الدعوة، وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة إضافة إلى العلاقات اللبنانية - السعودية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد أكد أن القمة العربية القادمة فى جدة بالمملكة العربية السعودية سيكون لها بصمة على الوضع العربى بصفة عامة.

وقال أبو الغيط، في حوار أجراه مع الإعلامى أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تحضيريا للقمة العربية يوم 17 مايو الجاري في جدة، يسبقه اجتماعات المندوبين الدائمين بالجامعة العربية يوم 16 مايو"، مشيرا إلى أن هذه القمة ستشهد أكبر حضور للقادة العرب ووزراء الخارجية، وأن الأمل كبير أن يكون لها بصمات محددة ولها تأثيرها على الوضع العربي.

وأوضح أن القمم العربية لها جدول أعمال تقليدي يعالج الكثير من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية.

وحول الأزمة في سورية وإمكانية عودتها للجامعة، أشار أبو الغيط إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي بشأن الاجتماع الوزاري الذي عقد في عمان مؤخرا وأطلعه على أهدافه ونتائجه، موضحا أنه يحق لمجموعة دول عربية أن تجتمع لمناقشة أمر ما يشغلها، معربا عن اعتقاده بأن شغل المقعد السوري في الجامعة العربية سيأخذ وقتا طويلا، وخطوات متدرجة.