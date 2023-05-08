رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، زيارة مفاجئة لكلية طب الاسنان، تفقد خلالها العيادات الخارجية، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى، ومتابعة سير العمل بالعيادات ، رافقه الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، إن إدارة جامعة كفر الشيخ تولى اهتماماً كبيراً بجميع الخدمات الصحية التى تقدمها العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان للمواطنين على حد سواء، مشيراً أن ذلك يأتى فى إطار الدور الذى تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتى تعمل بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية فى تحسين المنظومة الطبية فى مصر بوجه عام، مطالباً بمحاسبة أى مقصر فى أداء عمله أينما وجد، مشدداً على استمرار تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لجميع المرضى حتى تمام شفائهم.

جدير بالذكر أن العيادات الخارجية لكلية طب الأسنان تعمل على تقديم خدمة طبية عالية الجودة والتى تبدأ من استقبال المرضى للكشف عليهم وتشخيص الحالات إلى العلاج وتمام الشفاء، حيث تستقبل ما يزيد عن 1000 مريض أسبوعيًا، الأمر الذي يؤكد حرص الجامعة على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.