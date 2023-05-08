خبير شؤون روسية: موسكو تتخوف من هجوم أوكرانى مضاد خلال احتفالات عيد النصر

كتب أحمد عرفة

كشف الدكتور آصف ملحم، خبير الشؤون الروسية، عن التوترات التي تعاني منها روسيا اليوم خلال الاحتفال بعيد النصر.

وقال، خلال مداخلة عبر تطبيق سكاي على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن روسيا تتخوف في احتفالاتها بعيد النصر هذا العام تحديدًا من الهجوم المضاد الذي أكدته أوكرانيا، والذي من المزمع أن يتم اليوم الإثنين، حيث يهدف الهجوم إلى تأثير نفسي إعلامي كبير على الشعب الروسي.

وتابع أن هناك أنباء ولكنها غير مؤكدة حتى هذه اللحظة عن سحب جميع الهواتف المحمولة من الجنود الأوكرانيين الذين سيقومون بهذا الهجوم تحسبًا للسرية التامة، وعدم إبلاغ أحد بالتوقيت الصحيح، ولكن لم تؤكد أوكرانيا أو الأنباء بشكل عام هذا حتى الآن.

وأضاف أنه على الرغم من الهجوم الذي حدث على الكرملين منذ أيام قليلة من استهدافه يعيش الشعب الروسي أجواء طبيعية تمامًا ولا يكترث لذلك مطلقًا.