حملات نظافة وتمهيد طريق مكثفة لخدمة المواطنين فى غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال مركز و مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حملاتهم المكثفة لرفع المخلفات والقمامة بالطريق، وإجراء ترميمات وإصلاحات فى الطرق بمختلف أرجاء مركز أرمنت، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة حملات تمهيد الطرق ورفع كفاءتها فى شتى أرجاء مدن المحافظة.

وفي هذا الصدد صرح العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت، إنه تم إستمرار أعمال تمهيد وترميم الطرق بالمركز، حيث قامت إدارة النظافة والتجميل بتهذيب الأشجار بشارع الشبان المسلمين، وتمهيد وترميم شارع مستشفى حورس من مسجد الرحمن حتى مستشفى حورس، وذلك تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين النظافة ومعدات المركز.

وأكد رئيس رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، أنه يتم العمل على قدم وساق فى ترميم وتمهيد الطرق فى كافة أرجاء المدينة، وذلك ضمن الخطة الشاملة التى بدأت منذ توليه رئاسة المدينة، حيث نجح رجال المدينة فى رفع أكثر من 50 طن من القمامة والمخلفات الصلبة حول المدينة حتى الآن، وجارى استمرار العمل فى حملات النظافة بصورة يومية لتجميل المدينة بأكملها.

ويضيف رئيس مركز ومدينة أرمنت، لـ"اليوم السابع"، أنه قامت إدارة النظافة والتجميل، بالانتهاء من تمهيد وترميم شارع نهر النيل وتم البدء في شارع مستشفى حورس بداية من الصفصاف حتى مستشفى حورس، كما قامت أيضاً إدارة النظافة والتجميل برفع حصان نافق بمنطقة الـ 57 بمعدات المركز وتحت إشراف مدير المرافق ومشرفي النظافة بالمركز، وأهاب بكافة المواطنين بالحفاظ على نظافة الشوارع والطرق، وعدم إلقاء أى حيوانات نافقة بها، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى للمركز وحفاظا على أرواح المواطنين من التلوث.