حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة أرمنت فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر ، برفقة القيادات الشرطية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة أرمنت الوابورات، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات رفع الإشغالات على حرم الطرق والميادين والشوارع الرئيسية، والقضاء على العشوائية فى حركة سير السيارات، والذى يؤثر بالسلب على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.

ويقول رئيس مركز ومدينة أرمنت، فى بيان صحفى، إنه شملت الحملة شارع مستشفى حورس وشارع مسجد الرحمن وشارع التحرير، والذي كان به إختناق مرورى، وذلك نظراً لكثرة إشغالات الباعة به، وتم رفع جميع الإشغالات منه حتى تكون هناك سيولة فى حركة السير به حتى ميدان مسجد العتيق، وشارك في الحملة كلا من نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ومدير المرافق ومدير الإشغالات بالمركز.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، برئاسة العميد عادل شرشر، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 7 حالات إزالة على مساحة 2550 متر تقريباً، وكانت 4 حالات في قرية الرزيقات قبلى بناء بالطوب الأبيض ومونة الطين، و3 حالات بناء أسوار بالطوب الأبيض ومونة الطين بقرى الرياينة والرزيقات بحرى والمحاميد، حيث تمت الإزالة لجميع الحالات بمعدات المركز حتى سطح الأرض، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث شارك فى الحملة نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ورؤساء القرى بالمركز ومدير ومشرفى الإدارة الزراعية بأرمنت.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.