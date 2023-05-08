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بدء إجلاء عالقين مصريين وأجانب من ميناء بورتسودان بواسطة سفينة حربية مصرية

الإثنين، 08 مايو 2023 01:45 م
بدء إجلاء عالقين مصريين وأجانب من ميناء بورتسودان بواسطة سفينة حربية مصرية ميناء بورتسودان
كتب ـ محمد عبد العظيم

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وتتابع قناة القاهرة الإخبارية، عملية إجلاء الرعايا المصريين حتى الوصول بسلام لأرض البلاد.
 
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