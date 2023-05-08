الرئيسية أخبار عاجلة بدء إجلاء عالقين مصريين وأجانب من ميناء بورتسودان بواسطة سفينة حربية مصرية الإثنين، 08 مايو 2023 01:45 م ميناء بورتسودان كتب ـ محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "بدء إجلاء العالقين المصريين وأجانب من جنسيات مختلفة من ميناء بورتسودان بواسطة سفينة حربية مصرية". وتتابع قناة القاهرة الإخبارية، عملية إجلاء الرعايا المصريين حتى الوصول بسلام لأرض البلاد. السودان اخبار السودان عودة المصريين من السودان القاهرة الاخبارية قناة القاهرة الاخبارية إجلاء عالقين مصريين الموضوعات المتعلقة "الصحة": توجيهات رئاسية باستقبال النازحين من السودان وتقديم دعم طبي للجميع الأحد، 07 مايو 2023 11:56 م المدير االإقليمي للصحة العالمية: 61% من المؤسسات الصحية بالسودان لا تعمل الأحد، 07 مايو 2023 06:49 م "إكسترا نيوز": قبائل وعائلات أسوانية يقدمون مبادرات ودعم للعائدين من السودان الأحد، 07 مايو 2023 06:44 م إكسترا نيوز: محافظة أسوان تعمل على تعقيم المعابر لاستقبال العائدين من السودان الأحد، 07 مايو 2023 05:08 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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