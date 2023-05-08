الحبس سنة مع الشغل لمتهم بالاشتراك فى تزوير استمارة رقم قومى بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، نقاشا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه واثنين آخرين سبق محاكمتهما بالاشتراك في تزوير استمارة رقم قومي بدائرة قسم أول الزقازيق، حيث تمت محاكمة المتهمين الآخرين بتهمة التزوير ومعاقبتهم بالسجن المشدد 7 سنوات، فيما تمت محاكمة المتهم بتهمة الاستفادة من التزوير.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سميرسليم، والمستشار سامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 18641 لسنة 2021 جنايات أول الزقازيق، المقيدة برقم 3487 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمود أ ر أ، 35 سنة، نقاش، واثنين آخرين سبق محاكمتهم، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزويرًا في محرر رسمي وهو استمارة الرقم القومي الخاصة بالمتهم، والممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لمكتب تأمينات بلبيس.

جاء في أمر الإحالة أن التزوير المشار إليه كان بطريق الاصطناع، حيث اتفق المتهمون الثلاثة مع المجهول على إنشاء المحرر الرسمي المزور على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه في ذلك بأن أمدوه ببيانات المتهم الأول المراد غثباتها، فدون المجهول بياناته ومهرها بخاتم مقلد عزاه لذات الجهة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.