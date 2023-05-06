المشدد 3 سنوات والسجن 15 سنة لمتهمين بالشروع فى قتل ابن شقيقهما بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شابًا بالسجن المشدد 3 سنوات حضوريا، والمتهم الثاني بالسجن 15 سنة غيابيا؛ لاتهامهما بالشروع في قتل ابن شقيقهما طالب في كلية الهندسة بدائرة مركز كفر صقر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 17583 لسنة 2022 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 1979 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "ع م م ع"، محبوسا، وشقيقه "ال" هارب، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 10 نوفمبر الماضي، وبدائرة مركز كفر صقر، قد شرعا في قتل المجني عليه ابن شقيقهما م ع م م ع، طالب في كلية الهندسة، بسبب خلافات بينهم.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد شرعا في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك الغرض أسلحة (شومة - سيخ حديد) وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفا تواجده به وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا بمواضع القتل قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الوصوفة بتقرير الطب الشرعي، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين في التحقيقات، وتبين من التحقيقات أن المتهمين قد وضعا النار عمدا في أكوام من القش الموجودة في أرض والد المجني عليه، لوجود خلافات بينهم ما أسفر عن حدوث تلفيات.