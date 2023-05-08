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أخبار 24 ساعة..محطة قطارات الصعيد 3 أضعاف محطة رمسيس وبها 22كم سكة حديد

الإثنين، 08 مايو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..محطة قطارات الصعيد 3 أضعاف محطة رمسيس وبها 22كم سكة حديد محطة قطارات الصعيد فى بشتيل
سيد الخلفاوى

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أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار
 

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وزارة النقل

محطة رمسيس للقطارات

محطة قطارات الصعيد

محطة بشتيل للقطارات

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