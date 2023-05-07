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مدبولى: نواجه التحديات المعقدة فى العالم بخطى واثقة وبتوجيهات الرئيس السيسي

الأحد، 07 مايو 2023 06:48 م
مدبولى: نواجه التحديات المعقدة فى العالم بخطى واثقة وبتوجيهات الرئيس السيسي د. مصطفى مدبولى
كتب محمد أسعد

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بناء على توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نواجه التحديات المركبة والمعقدة التي يواجهها العالم أجمع بخطى واثقة وأهداف محددة، كما حددت الدولة المصرية خططها فيما يتعلق بالصناعة والتجارة والزراعة.
 
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
 
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: أعيد التأكيد على التزامنا بتهيئة البيئة الاستثمارية وزيادة نسب مشاركة القطاع الخاص، وأتطلع للتطبيق الفعلي للاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وتابع: يعاني العالم أجمع من العديد من الأزمات المركبة، والتي أثرت بشدة على دول العالم، مشيرًا إلى أن الاصلاحات الاقتصادية  التي حققتها الدولة المصرية وتطوير البينة التحتية قد أثرت بشكل ملحوظ لاحتواء تلك الأزمات، وأتابع عن كثب جهود العمل الإنمائي، لذلك حرصت على المشاركة في إطلاق الاستراتيجية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
 
 

التعاون الدولي

رانيا المشاط

التنمية الاقتصادية

رؤية مصر ٢٠٣٠



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