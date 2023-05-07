شكري: لا بد من توفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

بيشوى رمزى

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه لا بد من توفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم، مؤكدا أنه على الحكومة السورية الالتزام بمخرجات اجتماع عمان.

وأعرب عن تطلع مصر إلى المزيد من النقاش بين الدول حول هذا الشأن ومسارات تفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل رفع المعاناة عن السوريين وطي صفحة الخلافات.

وأكد خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية، أن معاناة السوريين مستمرة عاما تلو الآخر نتيجة التعثر في تسوية سياسية للأزمة وبسبب التدخلات الخارجية، وانصراف انتباه المجتمع الدولي تجاه قضايا أخري وهو ما لم تسكت عنه الجامعة.

وجدد وزير الخارجية رفض دور الجماعات الإرهابية التي زجت في سوريا لتحقيق أغراض سياسية، وبقي الشعب بمفرده في مواجهة تحديات كبيرة أثقلت كاهله .