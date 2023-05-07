اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن قائمة مستحقات الضمان الاجتماعى لـ73 مصريا غادروا الأردن

الأحد، 07 مايو 2023 07:34 م
القوى العاملة تعلن قائمة مستحقات الضمان الاجتماعى لـ73 مصريا غادروا الأردن وزير القوى العاملة حسن شحاتة
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان اليوم، الأحد، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 124 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 73 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.
 
وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.
 
وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.
 
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