مسئول عسكري بارز في الناتو يبحث الأولويات الأمنية للحلف فى فنلندا

كتبت: هناء أبو العز

قام المدير العام للقوات العسكرية الدولية التابعة ل حلف شمال الأطلنطي (ناتو) الفريق يانوش أدامزاك بزيارة فنلندا، حيث التقى بالعديد من المسئولين العسكريين لمناقشة الأولويات الأمنية وفرص التكامل العسكري.

وذكر بيان صادر عن الحلف أن الزيارة تعتبر الأولى بعد انضمام فنلندا إلى الحلف في 4 أبريل الماضي، وبدأت بلقاء أدامزاك مع الممثل العسكري الفنلندي لدى الناتو الفريق كيم جاميري في مقر قيادة الدفاع الفنلندية.

وأكد الفريق أدامزاك على أهمية انضمام فنلندا إلى الحلف، مشدد على أن "فنلندا أقوى وأكثر أمانًا داخل الناتو، كذلك فإن الناتو أقوى وأكثر أمانًا مع فنلندا كدولة حليفة.

وأعرب أدامزاك عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي القوي بالفعل بين الجانبين، مشيرا إلى أن الناتو وفنلندا يتشاركان نفس القيم ويلتزمان بالدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد ومبادئ الأمن عبر المحيط الأطلنطي.