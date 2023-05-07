محافظ الشرقية يستقبل رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان الجديد

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل محافظ الشرقية المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان الجديد ، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المدينة.

ناقش اللقاء بحث ومناقشة الفرص الإستثمارية المتاحة بالمدينة لإقامة مشروعات جديدة عليها تُساهم في النهوض بالصناعات المصرية وجذب المزيد من الإستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الدخل ليحيوا حياة كريمة.

ومن جانبه، أعرب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان عن سعادته لإستقبال محافظ الشرقية له اليوم وتهنئته بمنصبة الجديد ، مشيداً بدور المحافظ في تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لخلق بيئة إستثمارية صالحة للإستثمار على أرض الشرقية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة.

كما استقبل المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، لتهنئته بمهام منصبه الجديد ، وذلك بمكتبه بالديوان العام ، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة الكهرباء داخل المحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس قطاعات كهرباء الشرقية الجديد خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة وحجم المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة ، وتمت الإشارة إلى أنه جارى تنفيذ عدد 7 مشروعات ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط واحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد متوسط هوائي بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل إلى 266 مليون و 580 ألف جنيه للنهوض بمنظومة الكهرباء بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.