محافظ الشرقية يتفقد صوامع الزقازيق ومطحن عرابي وصوامع غلال منيا القمح

الشرقية- إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صوامع الزقازيق المعدنية التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا بمدينة الزقازيق والمُقامة على مساحة 11 ألفا و525 مترا، والتي تعمل بطاقة استيعابية 30 ألف طن قمح، حيث تضم 6 خلايا سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن وذلك لمتابعة سير انتظام أعمال توريد القمح.

حرص المحافظ على متابعة أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسئولين بالصوامع عن مراحل توريد وتخزين القمح وآلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة والبالغ عددها 58 موقعا تخزينيا، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الآن بلغ نحو 289703 أطنان و519 كيلو قمح منذ بدء موسم توريد القمح.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعه سير انتظام العمل بمطحن عرابي بمدينة الزقازيق التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، وذلك للتعرف على مراحل التشغيل المختلفة، حيث يعمل بقدرة تعاقدية 500 طن قمح/ يوم ، لينتج 400 طن طحن/ يوم، لإنتاج دقيق بلدي 82%.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس مختار سليم مدير المطحن عن مكونات المطحن، وتمت الإشارة إلى أن المساحة الكلية للمطحن تبلغ 8000 م2، و مساحة المباني 2384م2، ويضم 300 عاملاً، كما يوجد بالمطحن صوامع ملحقة سعتها التخزينية 8000 طن بعدد 32 خلية.

كما تفقد محافظ الشرقية غرفه التحكم وسلندرات الطحن واطمأن على خطة ومراحل التشغيل المختلفة وسير العمل بمطحن عرابي، مشيدًا بجهود القائمين والعاملين بالمطحن بداية من استقبال الأقماح حتى إنتاج وتعبئة الدقيق استعداداً لتوريده إلى المخابز، مقدما الشكر للعاملين بالمطحن ولمنظومة العمل لتوفير الدقيق اللازم لجودة إنتاج رغيف الخبز.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد صوامع غلال منيا القمح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والمُقامة على مساحة 7 آلاف متر، والتي تضم 4 خلايا وتعمل بطاقة استيعابية 5 آلاف طن وذلك لمتابعة انتظام سير أعمال توريد القمح.

شدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم المالية لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية، صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا هاماً.

شارك في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ محمد محمد شعيره الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن شرق الدلتا والأستاذ سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس مختار سليم مدير عام مطحن عرابي والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.