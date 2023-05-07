اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مايو 2023 10:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تعلن فرص عمل فى تخصصات مختلفة بمدينة 6 أكتوبر.. طريقة التقديم

الأحد، 07 مايو 2023 10:02 ص
محافظة الجيزة تعلن فرص عمل فى تخصصات مختلفة بمدينة 6 أكتوبر.. طريقة التقديم محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل بمصانع بمدينة السادس من أكتوبر.
 
وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة على النحو التالي:
 
-عمال مخزن (المؤهل دبلوم - السن من 19 إلى 30).
 
-أمن (المؤهل دبلوم - السن من 21 إلى 40).
 
-فني قص (المؤهل دبلوم فيما أقل - السن من 18 إلى 35).
 
-سائق رخصة تانية (المؤهل من قراءة وكتابة - السن من 20 إلى 45).
 
-تمريض رعاية مركزة (المؤهل تمريض - السن من 21 إلى 35).
 
-عاملات إنتاج وخياطة (المؤهل دبلوم فيما أقل - السن من 18 إلى 35).
 
-عمال إنتاج (المؤهل دبلوم - السن من 18 إلى 35).
 
-فني لحام (المؤهل دبلوم - السن من 18 إلى 30).
 
وأوضح الجهاز، مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدا الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".
 
الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة تنظم من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، اليوم، ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للشباب بمزايا تأمينية وحوافز شهرية، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد المطاعم.
 
وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة أن الوظائف المطلوبة تشمل: (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف مطعم (أقصى سن 40 عاما - شرط الخبر في مجال الفاست فود) - عضو فريق - طباخ - ويتر - كول سنتر (أقصى سن من 35 عاما - خبرة أو بدون).

فرص عمل

وظائف

محافظة الجيزة

الجيزة

فرص عمل للشباب



الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة تنظم اليوم ملتقى توظيفيا للشباب.. حوافز ومزايا تأمينية

الأحد، 07 مايو 2023 01:00 ص

محافظ الجيزة: إنشاء وحدة لطب الأسرة ومجمع للخدمات الزراعية بقرية الودى بالصف

السبت، 06 مايو 2023 09:38 م

محافظة الجيزة تنظم غدا ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للشباب.. اعرف التفاصيل

السبت، 06 مايو 2023 04:09 م

محافظة الجيزة تزيل 73 حالة تعدٍ على مساحة 5543م أملاك دولة

السبت، 06 مايو 2023 02:35 م

جهاز رعاية وتشغيل الشباب يعلن عن فرص عمل جديدة فى محافظة الجيزة.. التفاصيل

السبت، 06 مايو 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة