محافظة الجيزة تعلن فرص عمل فى تخصصات مختلفة بمدينة 6 أكتوبر.. طريقة التقديم

كتبت - مرام محمد

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

-عمال مخزن (المؤهل دبلوم - السن من 19 إلى 30).

-أمن (المؤهل دبلوم - السن من 21 إلى 40).

-فني قص (المؤهل دبلوم فيما أقل - السن من 18 إلى 35).

-سائق رخصة تانية (المؤهل من قراءة وكتابة - السن من 20 إلى 45).

-تمريض رعاية مركزة (المؤهل تمريض - السن من 21 إلى 35).

-عاملات إنتاج وخياطة (المؤهل دبلوم فيما أقل - السن من 18 إلى 35).

-عمال إنتاج (المؤهل دبلوم - السن من 18 إلى 35).

-فني لحام (المؤهل دبلوم - السن من 18 إلى 30).

وأوضح الجهاز، مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدا الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة تنظم من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، اليوم، ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للشباب بمزايا تأمينية وحوافز شهرية، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد المطاعم.

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة أن الوظائف المطلوبة تشمل: (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف مطعم (أقصى سن 40 عاما - شرط الخبر في مجال الفاست فود) - عضو فريق - طباخ - ويتر - كول سنتر (أقصى سن من 35 عاما - خبرة أو بدون).