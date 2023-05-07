محافظة الجيزة تنظم اليوم ملتقى توظيفيا للشباب.. حوافز ومزايا تأمينية

كتبت - مرام محمد

تنظم محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب اليوم الأحد، ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للشباب بمزايا تأمينية وحوافز شهرية، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد المطاعم.

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة أن الوظائف المطلوبة تشمل: (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف مطعم (أقصى سن 40 عاما - شرط الخبر في مجال الفاست فود) - عضو فريق - طباخ - ويتر - كول سنتر (أقصى سن من 35 عاما - خبرة أو بدون).

وأشار إلى أن الوظائف تتيح العديد من المزايا، وذلك على النحو الآتي: (تأمين اجتماعي - تأمين صحي - تأمين على الحياة - حوافز شهرية - تبس فرى - عقد عمل - فرص للترقيات على الوظائف الإدارية - التدريب على سيستم مكان العمل - سكن للمغتربين - زى موحد).

وأوضح الجهاز أن على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني اليوم، بدءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.