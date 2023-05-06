جهاز رعاية وتشغيل الشباب يعلن عن فرص عمل جديدة فى محافظة الجيزة.. التفاصيل

كتبت – مرام محمد

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر عدد من الوظائف الجديدة للشباب في تخصصات ومواقع عمل مختلفة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة.

ملتقى توظيفي

كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي للشباب بمقر الجهاز، يوم الأحد المقبل الموافق 7 مايو، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد المطاعم.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة تشمل: (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف مطعم (أقصى سن 40 عام - شرط الخبر في مجال الفاست فود) - عضو فريق - طباخ - ويتر - كول سنتر (أقصى سن من 35 عام - خبرة أو بدون).

وأشار إلى أن الوظائف تتيح العديد من المزايا، وذلك على النحو الآتي: (تأمين اجتماعي - تأمين صحي - تأمين على الحياة - حوافز شهرية - تبس فرى - عقد عمل - فرص للترقيات على الوظائف الإدارية - التدريب على سيستم مكان العمل - سكن للمغتربين - زى موحد).

وأوضح الجهاز أن على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني يوم الأحد المقبل الموافق 7 مايو، بدءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

وظائف بالقرية الذكية

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة توافر فرص عمل لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما ويبدأ مؤهلهم من محو أمية، وذلك بإحدى شركات الأنظمة الأمنية للعمل "مراقبين أمن" داخل مبانى وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.

وأشار الجهاز إن فترة العمل بالوظائف المطلوبة 12 ساعة، وعدد أيام الإجازات 4 أيام، كما تتيح الوظائف مزايا تشمل سكن بالهرم ومواصلات من ميدان الجيزة.

وظائف بأكتوبر وحدائق الأهرام

كشف الجهاز عن توافر فرص عمل لأصحاب المؤهلات المتوسطة بفروع أحد المطاعم بأكتوبر (الحصري والشيخ زايد) وحدائق الأهرام بمرتبات مجزية و"إضافي"، وتأمين طبي واجتماعي، موضحا أن الوظائف المطلوبة "عضو فريق" للذكور فقط ولا تقبل الطلبة، وتشترط ألا يقل مؤهل المتقدم عن متوسط، مع وجود موقف من التجنيد، وأن يتراوح سنه بين 21 و 33 سنة، والعمل لمدة 9 ساعات،

طريقة التقديم

وأوضح الجهاز أن على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

ونوه الجهاز أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".