تعليم البحيرة: انتظام امتحانات النقل دون أى شكاوى.. وإجراءات مشددة لمواجهة الغش

البحيرة - ناصر جودة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتظام سير امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل الإعدادى والثانوى بكافة مدارس المحافظة، دون مشاكل تذكر، مشدداً على التصدى بكل حزم لأى محاولات غش داخل اللجان ومنع أجهزة المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين طبقا للقرارات الوزارية المنظمة وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالبحيرة أن طلاب الصف الأول الثانوي قد تمكنوا من الدخول على المنصة الإلكترونية لأداء امتحاناتهم اليوم الأحد بنسبة بلغت 100% ولم يتم رصد أي مخالفات أو معوقات فى هذا الشأن.

لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أى شكاوى بشأن امتحانات اليوم وأن الورقة الامتحانية جاءت مطابقة للمواصفات شاملة المنهج المقرر وليست من خارجة.

ووجه يوسف الديب وكيل وزارة التعليم القيادات التنفيذية بضرورة توفير الإضاءة والتهوية الجيده داخل لجان الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والملاحظين، وتوافر طبيب أو زائرة صحية وتوافر الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ووجود جدول الامتحانات فى مكان واضح.

مشددا على قيام مديرى الإدارات التعليمية بتكثيف اعمال المتابعات الميدانية بنطاق إداراتهم التعليمية وإعداد خطط لزيارة ومتابعة لجان الامتحانات والتأكد من توافر كافة التجهيزات بها، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة بها.

يذكر أن 150555 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي قد أدوا امتحانهم اليوم في مادة اللغة العربية، كما أدى 128401 طالبا وطالبة بالصف الثاني الإعدادي امتحاناتهم فى مادتى الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.

فيما أدى 39331 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحانهم اليوم في مادة اللغة العربية.