أخبار مصر.. التعليم: امتحانات الثانوية وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون وفق المواصفة الفنية للورقة الامتحانية بحيث تكون متزنة وخالية من الأخطاء وصياغتها واضحة وأيضا الإجابات عن الأسئلة الاختيارية يكون منها اختيار واحد فقط صحيح وباقى الاختيارات التى تمثل 3 علمية موضوعية، موضحة أنه يجب على الطلاب التركيز فى المذاكرة والمراجعة خاصة مع اقتراب الامتحانات التى تنطلق 12 يونيو المقبل.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
التعليم: امتحانات الثانوية العامة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون وفق المواصفة الفنية للورقة الامتحانية بحيث تكون متزنة وخالية من الأخطاء وصياغتها واضحة وأيضا الإجابات عن الأسئلة الاختيارية يكون منها اختيار واحد فقط صحيح وباقى الاختيارات التى تمثل 3 علمية موضوعية، موضحة أنه يجب على الطلاب التركيز فى المذاكرة والمراجعة خاصة مع اقتراب الامتحانات التى تنطلق 12 يونيو المقبل.
الإعلامى لمجلس الوزراء: مصر تقدمت 9 مراكز فى مؤشر اتفاقيات التجارة الإقليمية
محافظ الجيزة: مشروع سكنى متكامل يضم 256 وحدة لمواطنى قرية الديسمى متضررى السيول
المجمعات الاستهلاكية تصرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، وصرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .
تلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى العلوم والمهارات المهنية
يواصل طلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة اليوم الأحد، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، والتى تستمر حتى 23 مايو 2023، وفقا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
الصحة تكشف جهودها في مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس.. إنفوجراف
"FDA" توافق على أول لقاح ضد الفيروس المخلوي التنفسي وطرحه خلال أسابيع
وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" على لقاح جديد لفيروس المخلوى التنفسي بعد سنوات من محاولات إيجاد لقاح يحمى من الفيروس والذى انتجته شركة جلاكسو GSK، ومن المتوقع طرح المنتج للبيع في الأسابيع المقبلة لكبار السن، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.
حاخام إسرائيلى متطرف يقود اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى
قاد الحاخام الإسرائيلي المتطرف يهودا جليك، الأحد، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
طقس اليوم مائل للحرارة نهارا ورياح على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
الأهلى يعلن جاهزية ياسر إبراهيم وكريستو لمواجهة الترجى التونسى
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