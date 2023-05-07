الأمير هارى يعود للولايات المتحدة بعد المشاركة فى حفل تتويج تشارلز.. صور

كتبت ريهام عبد الله

غادر الأمير هارى، المملكة المتحدة، عائدًا إلى كاليفورنيا بعد أن أمضى 28 ساعة و42 دقيقة فقط فى المملكة المتحدة ليشهد حفل تتويج والده الملك تشارلز الثالث، أمس السبت، وبعد الحفل مباشرة، غادر دوق ساسكس، وستمنستر أبي، برفقة حراسة شرطة العاصمة مع الوداع القصير فقط وتوجه مباشرة إلى مطار هيثرو بلندن، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الأمير هارى يغادر المملكة المتحدة

هبطت رحلة هارى فى مطار لوس أنجلوس

وهبطت رحلة الخطوط الجوية البريطانية التى استقلها هارى من مطار هيثرو مباشرة إلى لوس أنجلوس قبل الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلى، وكانت الفكرة أنه سيعود فى الوقت المناسب لحفل عيد ميلاد ابنه آرشى البالغ من العمر أربع سنوات.

لم يكن من المتوقع أن يلعب هاري، أى دور فى احتفالات التتويج باستثناء ظهوره القصير فى وستمنستر أبى، وقالت مصادر لصحيفة "ديلى ميل"، إنه لم تكن هناك خطط للانضمام إلى الموكب أو المشاركة فى غداء عائلى خاص أو حتى الظهور فى أى من الصور الرسمية أو غير الرسمية.



الأمير هارى

ولم يُر الأمير مرة واحدة بعدما قيل إنه سافر على متن رحلة طيران أمريكية مجدولة إلى مطار هيثرو صباح الجمعة الماضية، بينما كان باقى أفراد العائلة المالكة يقومون بواجبات متعددة فى "عشية التتويج" فى لندن.

وفى صباح أمس السبت، غادر هارى منزله السابق فرجمور كوتاج، منزل وندسور الذى كان يتقاسمه مع ميجان ذات مرة، ومن المؤكد تقريبًا للمرة الأخيرة بعد قرار والده طردهم، قبل الساعة 9:30 صباحًا متجها لحضور الحفل.

ودخل هارى إلى وستمنستر أبى، بجانب أبناء عمومته من العائلة المالكة غير العاملين، زارا تندال، والأميرة بياتريس، والأميرة يوجينى، وكان يمكن رؤية هارى وهو موجود فى الجزء الخلفى من المجموعة أثناء حديثه مع بياتريس وزوجها إيدو مابيلى موزى.



الأمير هارى فى السيارة بعد وصوله لوس أنجلوس