اليوم السابع
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الأمير هارى يعود للولايات المتحدة بعد المشاركة فى حفل تتويج تشارلز.. صور

الأحد، 07 مايو 2023 01:31 م
الأمير هارى يعود للولايات المتحدة بعد المشاركة فى حفل تتويج تشارلز.. صور الأمير هارى دوق ساسكس
كتبت ريهام عبد الله

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غادر الأمير هارى، المملكة المتحدة، عائدًا إلى كاليفورنيا بعد أن أمضى 28 ساعة و42 دقيقة فقط فى المملكة المتحدة ليشهد حفل تتويج والده الملك تشارلز الثالث، أمس السبت، وبعد الحفل مباشرة، غادر دوق ساسكس، وستمنستر أبي، برفقة حراسة شرطة العاصمة مع الوداع القصير فقط وتوجه مباشرة إلى مطار هيثرو بلندن، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

الأمير هارى يغادر المملكة المتحدة
الأمير هارى يغادر المملكة المتحدة

هبطت رحلة هارى فى مطار لوس أنجلوس

وهبطت رحلة الخطوط الجوية البريطانية التى استقلها هارى من مطار هيثرو مباشرة إلى لوس أنجلوس قبل الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلى، وكانت الفكرة أنه سيعود فى الوقت المناسب لحفل عيد ميلاد ابنه آرشى البالغ من العمر أربع سنوات.

لم يكن من المتوقع أن يلعب هاري، أى دور فى احتفالات التتويج باستثناء ظهوره القصير فى وستمنستر أبى، وقالت مصادر لصحيفة "ديلى ميل"، إنه لم تكن هناك خطط للانضمام إلى الموكب أو المشاركة فى غداء عائلى خاص أو حتى الظهور فى أى من الصور الرسمية أو غير الرسمية.

الأمير هارى
الأمير هارى

ولم يُر الأمير مرة واحدة بعدما قيل إنه سافر على متن رحلة طيران أمريكية مجدولة إلى مطار هيثرو صباح الجمعة الماضية، بينما كان باقى أفراد العائلة المالكة يقومون بواجبات متعددة فى "عشية التتويج" فى لندن.

وفى صباح أمس السبت، غادر هارى منزله السابق فرجمور كوتاج، منزل وندسور الذى كان يتقاسمه مع ميجان ذات مرة، ومن المؤكد تقريبًا للمرة الأخيرة بعد قرار والده طردهم، قبل الساعة 9:30 صباحًا متجها لحضور الحفل.

ودخل هارى إلى وستمنستر أبى، بجانب أبناء عمومته من العائلة المالكة غير العاملين، زارا تندال، والأميرة بياتريس، والأميرة يوجينى، وكان يمكن رؤية هارى وهو موجود فى الجزء الخلفى من المجموعة أثناء حديثه مع بياتريس وزوجها إيدو مابيلى موزى.

الأمير هارى فى السيارة بعد وصوله لوس أنجلوس
الأمير هارى فى السيارة بعد وصوله لوس أنجلوس
 
الأمير هاري فى مطار هيثرو
الأمير هاري فى مطار هيثرو
 

الأمير هارى

حفل التتويج

حفل تتويج الملك تشارلز

ميجان ماركل

دوق ساسكس

تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

مراسم تتويج الملك تشارلز

مراسم تتويج تشارلز الثالث

تكلفة حفل تشارلز

المشاركون في حفل تشارلز

أبناء الأمير تشارلز تشارلز وديانا

ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

ويليام أمير ويلز



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