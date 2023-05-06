اليوم السابع
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الأمير هارى يظهر مبتسما فى حفل تتويج الملك تشارلز.. فيديو

السبت، 06 مايو 2023 01:38 م
الأمير هارى يظهر مبتسما فى حفل تتويج الملك تشارلز.. فيديو الأمير هارى
كتب ــ خالد إبراهيم

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ظهر الأمير هارى مبتسما اليوم أثناء التتويج التاريخى للملك تشارلز الثالث فى كنيسة وستمنستر، حيث يشارك دوق ساسكس، 38 عامًا، بحفل التتويج وقد أُجبر على السير فى الممر بمفرده ليجلس فى الصف الثالث قبل وصول والده والملكة كاميلا.

وارتدى الأمير هارى ميداليات مثبتة على سترته، وشوهد يضحك ويبتسم أثناء دخوله الكنيسة الملكية إلى جانب الأميرات يوجينى وبياتريس وزوج كل منهما جاك بروكسبانك وإيدو مابيلى موزى.

The Duke of Sussex , 38, finally emerged this morning as he joined other members of the royal family in entering the church in central London, before being seen walking down the aisle by himself

لم يُر هارى لأكثر من 24 ساعة بعد وصوله وظلت خطط إقامته محاطة بالسرية قبل أن يتضح أنه سافر إلى المملكة المتحدة على متن رحلة تجارية لشركة الخطوط الجوية الأمريكية صباح الجمعة، وفقا لديلى ميل.

 

يأتى ذلك بعد أن ورد اليوم أن الابن الأصغر للملك تمت دعوته لتناول طعام الغداء فى قصر باكنجهام اليوم بعد الخدمة التاريخية.

 

ومع ذلك، لم يُعرف بعد ما إذا كان الدوق سيقبل، بالنظر إلى أنه من المتوقع أن يهرع إلى كاليفورنيا للم شمل زوجته ميغان ماركل للاحتفال بعيد ميلاد ابنهما آرشى الرابع.

 

وسينظر الكثيرون إلى الدعوة على أنها مبادرة للصلح من تشارلز بعد أن تركت مذكرات هارى "سبير" العديد من أفراد العائلة المالكة يترنحون وأبرزهم شقيقه الأمير ويليام.

 

قال مصدر لشبكة سكاى نيوز، 'أخبرنا القصر أن الأمير هارى قد تمت دعوته مرة أخرى إلى قصر باكنجهام بعد ظهر اليوم، لن يقولوا ما إذا كان قد قال نعم أم لا، فنحن نعلم أنها زيارة خاطفة، وقالت المراسلة كاى بورلى فى وقت لاحق إن الدعوة كانت لتناول الغداء".

 

يأتى ذلك بعد أن تم الكشف اليوم عن هبوط هارى الذى يحتل المرتبة الخامسة فى ترتيب ولاية العرش - إلى الصف الثالث داخل الدير من أجل الخدمة.

 

وبدأ منذ قليل حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، ملكا رسميا للمملكة المتحدة، وسط إجراءات أمنية مشددة وصفت بأكبر تجمع من القوات البريطانية، حدث بالمملكة المتحدة منذ حفل تتويج الملكة إليزابيث منذ 70 سنة، واصطف ما يقرب من 11 ألف جندى برفقة 19 فرقة موسيقى عسكرية خلال مسيرة التتويج على مسافة تمتد إلى ما يقرب من ميل.

 

ويحضر الحفل ملوك ورؤساء العالم وكبار رجال الدول من جميع أنحاء العالم، ووصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك، حفل التتويج بأنه يمثل لحظة تحمل معانى كبيرة من الكرامة الوطنية وأنه يمثل تعبيرا بالفخر بتاريخ وثقافة وتقاليد المملكة المتحدة.

 

وقال سوناك، إن تلك المناسبة تعد أحد أهم الطقوس فى بريطانيا والتى تعبر عن ميلاد حقبة جديدة فى تاريخ البلاد.


تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

مراسم تتويج الملك تشارلز

مراسم تتويج تشارلز الثالث

تكلفة حفل تشارلز

المشاركون في حفل تشارلز

أبناء الأمير تشارلز تشارلز وديانا

ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

ويليام أمير ويلز



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