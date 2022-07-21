انتظام امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل الإبتدائية والإعدادية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتظمت اليوم امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للمرحلة الإبتدائية والإعدادية بشمال سيناء، وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم اليوم اجراء امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإبتدائية، للصف الرابع، كما أدى الطلاب الامتحانات في مادة الرياضيات، وبلغ عددهم 549 طالبا وطالبة وبلغت نسبة الحضور 33% تقريباً.